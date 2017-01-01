БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ

Популярные вопросы про автопрокат в Праге и Чехии



С какого возраста можно взять машину на прокат в Праге?

Взять в авто в прокат в Праге в можно по достижении 22 лет, при этом стаж вождения должен составлять не менее двух лет

Можно ли арендовать автомобиль в аэропорту Праги?

Да, вы можете взять авто в прокат в аэропорту Праги. Для этого необходимо в форме бронирования, при ее заполнении, в качестве места получения выбрать аэропорт. Также необходимо указать и номер рейса, которым вы прилетаете в Прагу, чтобы представитель автопрокатной компании мог отследить время вашего прилета

Предусматривает ли аренда авто в Праге и Чехии ограничение пробега?

Аренда автомобиля возможна как с ограничением пробега, так и без него. Все зависит от конкретного выбранного автомобиля. При аренде автомобиля с ограничением пробега в случае его превышения потребуется произвести дополнительную оплату километров перепробега

Требуется ли Международное Водительское Удостоверение (МВУ) чтобы арендовать машину в Праге?

Чехия является подписантом Венской конвенции о дорожном движении 1968 года. В связи с этим наличие МВУ для граждан России не требуется, однако если планируется выезд за пределы Чешской республики, его все же лучше иметь с собой, потому как не редки случаи, когда на дорогах других стран полиция требует предоставить именно Международное Водительское Удостоверение. Это связано с тем, что национальное водительское удостоверение не содержит его название на английском или французском языке. Также не редки случаи, когда написание имени и фамилии в национальном водительском удостоверении отличается от их написания в заграничном паспорте и визе

Возможна ли аренда машин в Праге с полной страховкой?

Арендовать машину в Праге и Чехии можно как обязательной (аналог ОСАГО в России), так и с полной страховкой, предусматривающей покрытие ущерба при повреждении или угоне арендованного автомобиля

Требует ли аренда автомобиля в Праге и Чехии внесение залога, если Да, то как он вносится?

Арендовать автомобиль в Праге и Чехии можно как залогом, так и без него, все зависит от конкретного выбранного автомобиля. Размер залога за автомобиль может доходить до 1000 Евро. В случае, если вы арендуете автомобиль с депозитом (залогом), внести его можно как наличными, так и путем блокирования на кредитной карте

Денежная единица Чехии - крона, обменять на которую рубли в России очень сложно, а потому как можно оплатить автопрокат в Праге и Чехии?

Да, все верно, денежной единицей Чехии является Чешская крона. Но несмотря на это в Чехии, особенно в Праге, для расчетов используется и Евро. Поэтому оплатить прокат автомобиля можно наличными Евро. Кроме это произвести оплату можно и с использованием банковской карты

Предусматривает ли прокат машин в Праге выезд в другие страны, например в Германию и Австрию?

В большинстве случаев ограничений на выезд в соседние страны нет, но все же лучше этот вопрос уточнить у представителя автопрокатной компании при получении автомобиля



Можно ли арендовать авто в Праге и поехать на нем в Крым?

К сожалению так не получиться, потому как прокат машин в Праге и Чехии не предусматривает выезд на арендованном автомобиле за пределы Европейского союза, в том числе и в связи с особенностями таможенного оформления транспортных средств на территории Российской Федерации. Если вы хотите совершить автопутешествие по дорогам Крыма, то лучше всего добраться до Крыма на самолете и уже на там месте воспользоваться услугой аренда авто в Симферополе в Крыму



