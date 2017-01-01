БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ

Аренда авто в Праге на русском языке

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Чехия это та страна, которая пользуется огромной популярностью среди путешественников. В первую очередь туристов привлекают различные многовековые замки, разбросанные по всей ее территории, общее количество которых превышает 2500. Многих также притягивает и возможность насладиться вкуснейшим пивом, сваренным по многовековым рецептам. Славиться Чехия и своими термальными источниками, самые популярные из которых расположены в Карловых Варах и Марианских Лазнях. Благодаря своему географическому положению Чехия располагает к путешествию или, как минимум к поездкам в соседние страны. И вот здесь встает вопрос о том, на чем отправиться в Германию или Австрию. Можно воспользоваться автобусом или поездом, но в этом случае необходимо подстраиваться под их расписание и заранее приобретать билеты, что не всегда получается дешево если ехать компанией 3-5 человек. Лучшее решение в этом автомобиль, арендовать который можно не только в Праге, но и в других городах Чехии.

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Популярные вопросы про автопрокат в Праге и Чехии


С какого возраста можно взять машину на прокат в Праге?

Взять в авто в прокат в Праге в можно по достижении 22 лет, при этом стаж вождения должен составлять не менее двух лет

Можно ли арендовать автомобиль в аэропорту Праги?

Да, вы можете взять авто в прокат в аэропорту Праги. Для этого необходимо в форме бронирования, при ее заполнении, в качестве места получения выбрать аэропорт. Также необходимо указать и номер рейса, которым вы прилетаете в Прагу, чтобы представитель автопрокатной компании мог отследить время вашего прилета

Предусматривает ли аренда авто в Праге и Чехии ограничение пробега?

Аренда автомобиля возможна как с ограничением пробега, так и без него. Все зависит от конкретного выбранного автомобиля. При аренде автомобиля с ограничением пробега в случае его превышения потребуется произвести дополнительную оплату километров перепробега

Требуется ли Международное Водительское Удостоверение (МВУ) чтобы арендовать машину в Праге?

Чехия является подписантом Венской конвенции о дорожном движении 1968 года. В связи с этим наличие МВУ для граждан России не требуется, однако если планируется выезд за пределы Чешской республики, его все же лучше иметь с собой, потому как не редки случаи, когда на дорогах других стран полиция требует предоставить именно Международное Водительское Удостоверение. Это связано с тем, что национальное водительское удостоверение не содержит его название на английском или французском языке. Также не редки случаи, когда написание имени и фамилии в национальном водительском удостоверении отличается от их написания в заграничном паспорте и визе

Возможна ли аренда машин в Праге с полной страховкой?

Арендовать машину в Праге и Чехии можно как обязательной (аналог ОСАГО в России), так и с полной страховкой, предусматривающей покрытие ущерба при повреждении или угоне арендованного автомобиля

Требует ли аренда автомобиля в Праге и Чехии внесение залога, если Да, то как он вносится?

Арендовать автомобиль в Праге и Чехии можно как залогом, так и без него, все зависит от конкретного выбранного автомобиля. Размер залога за автомобиль может доходить до 1000 Евро. В случае, если вы арендуете автомобиль с депозитом (залогом), внести его можно как наличными, так и путем блокирования на кредитной карте

Денежная единица Чехии - крона, обменять на которую рубли в России очень сложно, а потому как можно оплатить автопрокат в Праге и Чехии?

Да, все верно, денежной единицей Чехии является Чешская крона. Но несмотря на это в Чехии, особенно в Праге, для расчетов используется и Евро. Поэтому оплатить прокат автомобиля можно наличными Евро. Кроме это произвести оплату можно и с использованием банковской карты

Предусматривает ли прокат машин в Праге выезд в другие страны, например в Германию и Австрию?

В большинстве случаев ограничений на выезд в соседние страны нет, но все же лучше этот вопрос уточнить у представителя автопрокатной компании при получении автомобиля


Можно ли арендовать авто в Праге и поехать на нем в Крым?

К сожалению так не получиться, потому как прокат машин в Праге и Чехии не предусматривает выезд на арендованном автомобиле за пределы Европейского союза, в том числе и в связи с особенностями таможенного оформления транспортных средств на территории Российской Федерации. Если вы хотите совершить автопутешествие по дорогам Крыма, то лучше всего добраться до Крыма на самолете и уже на там месте воспользоваться услугой аренда авто в Симферополе в Крыму


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Достопримечательности Праги и Чехии

Чехия удивительная страна, объединившая в себе удачное географическое расположение, в самом центре Европы, огромное количество уцелевших средневековых замков, большинство из которых находится под охраной ЮНЕСКО, а также превосходные природные парки и большое количество минеральных источников, и всё это по весьма демократичной цене, что привлекает миллионы туристов в год. Мягкий, комфортный, климат способствует ее круглогодичному посещению. Несмотря на мягкость климата самое благоприятное время для ее посещения это время с апреля по октябрь, ну и конечно же Рождественские праздники, длящиеся на протяжении всего декабря, когда все города Чехии, в том числе и Прага, будто сходят с рождественских открыток, украшенные различными огнями и гирляндами. С момента своего основания и до сегодняшнего дня в Праге и Чехии появилось большое разнообразие достопримечательностей, разобраться в которых очень сложно даже бывалому путешественнику, не говоря уже о тех, кто находится здесь впервые. Если вы едете первый раз, в эту потрясающую страну, впечатлений хватит и от прогулок по Праге, пройдя Королевским путем от площади Республики, мимо Староместской ратуши, через Карлов мост до Пражского града, являющимся старейшим символом Чехии. Даже если вы бывали в Чехии неоднократно, вы всегда найдёте достопримечательности, которые удивят вас.

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