БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ

Аренда авто в Праге на русском языке
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Чехия это та страна, которая пользуется огромной популярностью среди путешественников. В первую очередь туристов привлекают различные многовековые замки, разбросанные по всей ее территории, общее количество которых превышает 2500. Многих также притягивает и возможность насладиться вкуснейшим пивом, сваренным по многовековым рецептам. Славиться Чехия и своими термальными источниками, самые популярные из которых расположены в Карловых Варах и Марианских Лазнях. Благодаря своему географическому положению Чехия располагает к путешествию или, как минимум к поездкам в соседние страны. И вот здесь встает вопрос о том, на чем отправиться в Германию или Австрию. Можно воспользоваться автобусом или поездом, но в этом случае необходимо подстраиваться под их расписание и заранее приобретать билеты, что не всегда получается дешево если ехать компанией 3-5 человек. Лучшее решение в этом автомобиль, арендовать который можно не только в Праге, но и в других городах Чехии.
Автопрокат в городах Чехии
Популярные вопросы про автопрокат в Праге и Чехии
С какого возраста можно взять машину на прокат в Праге?
Взять в авто в прокат в Праге в можно по достижении 22 лет, при этом стаж вождения должен составлять не менее двух лет
Можно ли арендовать автомобиль в аэропорту Праги?
Да, вы можете взять авто в прокат в аэропорту Праги. Для этого необходимо в форме бронирования, при ее заполнении, в качестве места получения выбрать аэропорт. Также необходимо указать и номер рейса, которым вы прилетаете в Прагу, чтобы представитель автопрокатной компании мог отследить время вашего прилета
Предусматривает ли аренда авто в Праге и Чехии ограничение пробега?
Аренда автомобиля возможна как с ограничением пробега, так и без него. Все зависит от конкретного выбранного автомобиля. При аренде автомобиля с ограничением пробега в случае его превышения потребуется произвести дополнительную оплату километров перепробега
Требуется ли Международное Водительское Удостоверение (МВУ) чтобы арендовать машину в Праге?
Чехия является подписантом Венской конвенции о дорожном движении 1968 года. В связи с этим наличие МВУ для граждан России не требуется, однако если планируется выезд за пределы Чешской республики, его все же лучше иметь с собой, потому как не редки случаи, когда на дорогах других стран полиция требует предоставить именно Международное Водительское Удостоверение. Это связано с тем, что национальное водительское удостоверение не содержит его название на английском или французском языке. Также не редки случаи, когда написание имени и фамилии в национальном водительском удостоверении отличается от их написания в заграничном паспорте и визе
Возможна ли аренда машин в Праге с полной страховкой?
Арендовать машину в Праге и Чехии можно как обязательной (аналог ОСАГО в России), так и с полной страховкой, предусматривающей покрытие ущерба при повреждении или угоне арендованного автомобиля
Требует ли аренда автомобиля в Праге и Чехии внесение залога, если Да, то как он вносится?
Арендовать автомобиль в Праге и Чехии можно как залогом, так и без него, все зависит от конкретного выбранного автомобиля. Размер залога за автомобиль может доходить до 1000 Евро. В случае, если вы арендуете автомобиль с депозитом (залогом), внести его можно как наличными, так и путем блокирования на кредитной карте
Денежная единица Чехии - крона, обменять на которую рубли в России очень сложно, а потому как можно оплатить автопрокат в Праге и Чехии?
Да, все верно, денежной единицей Чехии является Чешская крона. Но несмотря на это в Чехии, особенно в Праге, для расчетов используется и Евро. Поэтому оплатить прокат автомобиля можно наличными Евро. Кроме это произвести оплату можно и с использованием банковской карты
Предусматривает ли прокат машин в Праге выезд в другие страны, например в Германию и Австрию?
В большинстве случаев ограничений на выезд в соседние страны нет, но все же лучше этот вопрос уточнить у представителя автопрокатной компании при получении автомобиля
Можно ли арендовать авто в Праге и поехать на нем в Крым?
К сожалению так не получиться, потому как прокат машин в Праге и Чехии не предусматривает выезд на арендованном автомобиле за пределы Европейского союза, в том числе и в связи с особенностями таможенного оформления транспортных средств на территории Российской Федерации. Если вы хотите совершить автопутешествие по дорогам Крыма, то лучше всего добраться до Крыма на самолете и уже на там месте воспользоваться услугой аренда авто в Симферополе в Крыму
Достопримечательности Праги и Чехии
Чехия удивительная страна, объединившая в себе удачное географическое расположение, в самом центре Европы, огромное количество уцелевших средневековых замков, большинство из которых находится под охраной ЮНЕСКО, а также превосходные природные парки и большое количество минеральных источников, и всё это по весьма демократичной цене, что привлекает миллионы туристов в год. Мягкий, комфортный, климат способствует ее круглогодичному посещению. Несмотря на мягкость климата самое благоприятное время для ее посещения это время с апреля по октябрь, ну и конечно же Рождественские праздники, длящиеся на протяжении всего декабря, когда все города Чехии, в том числе и Прага, будто сходят с рождественских открыток, украшенные различными огнями и гирляндами. С момента своего основания и до сегодняшнего дня в Праге и Чехии появилось большое разнообразие достопримечательностей, разобраться в которых очень сложно даже бывалому путешественнику, не говоря уже о тех, кто находится здесь впервые. Если вы едете первый раз, в эту потрясающую страну, впечатлений хватит и от прогулок по Праге, пройдя Королевским путем от площади Республики, мимо Староместской ратуши, через Карлов мост до Пражского града, являющимся старейшим символом Чехии. Даже если вы бывали в Чехии неоднократно, вы всегда найдёте достопримечательности, которые удивят вас.
ОТЗЫВЫ
Александр
Пользовались услугами компании в декабре.Всё на высшем Уровне. Рекомендуем всем.
Елена
В середине августа были с детьми в Чехии. Захотелось прокатиться по Праге и ее окрестностям а также съездить в Вену. Долго выбирали компанию где взять авто в прокат и остановились на ПрагаТур. Через сайт оформили заявку (форма заявки очень простая). Буквально через 15 минут перезвонил представитель компании и уточнил все подробности. На следующий день машину пригнали в указанное время (красный Рапид). Машина чистая, ухоженная. Все рассказали и показали (провели краткий инструктаж). Через 5 дней точно также представитель компании приехал к нам в отель и забрал машину. Все удобно и быстро. Я и дети очень довольны! Большое Спасибо!
Иванов Игорь
Самые лучшие впечатления от сотрудничества с этой фирмой,пользовался их услугами неоднократно.Рекомендую!
Дмитрий
Выражаем большую благодарность команде! Брали на 2 дня синюю Октавию. Машина огонь. Чистый ухоженный автомобиль! Привезли к дому, там же забрали. Дали кучу разных рекомендаций. Прокатились до Дрездена и Карловых Вар. А потом нас еще и в аэропорт отвезли в качестве комплимента. Всем рекомендую!
Алексей
Арендовали машину для поездок по Чехии с заездом в Германию. Машину оформили быстро. Машина новая, чистая. Салон не прокурен. Приятная цена...
Виталий
Рекомендую данную компанию, а особенно Михаила. Мы из Новосибирска. Естественно что хотелось Прагу посмотреть не только пешком но и на автомобиле. Машину подали во время, в указанное нами время, сдали мы так же легко (помыв и наполнив бак) в удобном для нас месте. Машина очень новая, чистая, ухоженная, нас не подвела в путешествиях по Чехии, Австрии и Германии. Нам было удобно оплатить залог и аренду наличными в Евро. Арендодатель всегда на связи, помогает советами. Еще раз большое спасибо.
Роман
Бронировал машину для поездки по Чехии и далее в Венгрию и Сербию (что по моей просьбе было любезно прописано в договоре дополнительно). Хочу заметить, что всегда я обычно бронирую авто через крупные прокатные компании, но в данном случае подкупило отсутствие существенного депозита, понятные и адекватные цены, и гарантированность выбранного авто (в итоге, кстати, авто было чуть иным, но с более ВЫГОДНЫМИ параметрами для меня, был предоставлен дизель вместо бензина, что дополнительно, думаю, мне сэкономило какие-то средства). Хочу поблагодарить компанию, все четко, однозначно, без всяких неясностей. Коммуникация на высшем уровне, поддержка постоянная при наличии любых вопросов. Автомобиль был в прекрасном состоянии, никаких проблем не возникло вообще. Настоятельно рекомендую и с удовольствием еще раз воспользуюсь данным прокатом!
Алексей
Хочу сказать спасибо команде AVEKScar за их работу, профессионализм и помощь при выборе автомобиля. По рекомендации взяли SKODA RAPID AT, ездили в Германию, посетили Франконию, Баварию. Я испытал истинное удовольствие от езды. Спасибо за машину! Алексей, Россия, Нижний Тагил.